"Ricordati che devi morire". Un App te lo fa presente 5 volte al giorno. E' così che si raggiunge la felicità

E’ un App nata con lo scopo di rendervi felici. Come? Ricordandovi (cinque volte al giorno) che dovete morire. Si basa sul proverbio del Bhutan, che sostiene che per essere felici bisogna pensare alla morte appunto cinque volte al giorno, l’idea dell’Applicazione WeCroak (tradotto: schiattiamo) creata qualche mese fa da due ragazzi americani.

L’App, disponibile per iOS e Android, costa 99 centesimi e, come scrive il New York Times in pochi mesi è stata acquistata da migliaia di ragazzi, soprattutto da 20-30enni. Il funzionamento è semplice: a intervalli non regolari, in qualsiasi momento del giorno, mentre sei occupato nelle tue quotidiane faccende, un messaggio ti fa presente che non sei eterno. Che "devi morire".