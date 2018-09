Ricerca: una settimana dedicata, la proposta per Milano.

Milano, 25 set. (AdnKronos Salute) - MeetmeTonight, la manifestazione di divulgazione scientifica in programma venerdì 28 e sabato 29 settembre, all'interno del circuito ufficiale della Notte europea dei ricercatori, "è una grande occasione anche di promozione per lo Human Technopole", il maxi polo di ricerca che sta sorgendo nell'area che ha ospitato l'Expo di Milano, e che è "un grande progetto di respiro europeo, un ecosistema delle scienze della vita. Perché, dunque, non organizzare a Milano oltre alla Settimana della moda una Settimana dell'innovazione e della ricerca scientifica", con il parco tecnologico Mind "protagonista come sede principale e poi una serie di iniziative diffuse su Milano e sulla Lombardia?".

A prospettarlo è Fabio Altitonante, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Rigenerazione e Sviluppo area Expo, oggi a margine della presentazione dell'edizione 2018 della kermesse, che si allarga coinvolgendo due regioni, Lombardia e Campania. Una proposta, quella di Altitonante, che fa da sponda anche a quanto accennato durante il lancio di MeetmeTonight 2018 a Palazzo Lombardia dal rettore uscente dell'università Statale di Milano, Gianluca Vago: "E' la prima volta che abbiamo ottenuto il finanziamento della Commissione europea per l'evento. Alla luce di questo ulteriore ampliamento, vorremmo che la manifestazione si estendesse a un'intera settimana, per rendere omaggio ai nostri straordinari ricercatori che mostrano una passione unica e volontà di continuare questo mestiere in condizioni non sempre facili e con problematiche regolamentari che impediscono lo sviluppo della ricerca".

In questo quadro generale, "la Lombardia mostra una ricettività unica, è un contesto in cui si può fare ricerca meglio che in altri", dice Vago, sottolineando l'opportunità di una settimana dedicata. Sulla stessa lunghezza d'onda Altitonante: "Sono 7 anni che questa iniziativa va bene - aggiunge a margine - ha avuto anche momenti di difficoltà, ma siamo arrivati dopo 7 anni di sacrifici a una svolta. La Lombardia ha fatto una legge ad hoc per la ricerca e l'innovazione, prima Regione in Italia, c'è l'opportunità di Human Technopole e di Mind che è tale non solo per la Lombardia ma per tutto il Paese". Vago lancia infine un appello anche al Comune di Milano, che pure è fra gli organizzatori di MeetmeTonight: "Sogno un evento finale in piazza Duomo con tutti i ricercatori e rinnovo la richiesta". Richiesta raccolta dall'assessore comunale all'Educazione e Istruzione, Laura Galimberti: "Vedremo di fare qualcosa - promette - Vago è già invitato per parlarne", in vista del prossimo anno.