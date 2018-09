Ricco e nobile cerca giovane moglie a cui lasciare l'eredità

Sir Benjamin Slade è da un anno alla ricerca di una moglie. Il nobile britannico che risiede nel Somerset vorrebbe degli eredi a cui lasciare la propria facoltosa eredità. Alla donna che deciderà di sposarlo verranno destinati ben 56mila euro all’anno.

La fortunata, però, dovrà essere in possesso di determinate caratteristiche: dovrà avere un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, dovrà essere non più alta di 1,65 cm ed essere necessariamente fertile, per poter portare, appunto, dei figli all’anziano. Dovrà essere in grado di crescere dei bambini e di gestire un castello, visto che sir Slade vive in una tenuta risalente al tredicesimo secolo. L’anziano ha dichiarato di non aver ancora trovato la donna ideale poiché l’età delle pretendenti non rispondeva alle sue richieste e non potevano o non erano interessate ad avere dei bambini.

“Tutto - riferisce il nobile in un’apparizione su ITV Good Morning Britain - riguarda gli affari”. Sir Benjamin sarebbe infatti alla ricerca di una donna intelligente e con abilità in campo gestionale a cui lasciare le sue proprietà, i suoi soldi e degli eventuali figli. Come assicurato dal facoltoso anziano, a questo pacchetto di oneri e qualità si aggiungerebbero, oltre alla quota annuale di 50mila sterline, anche numerosi viaggi e del tempo libero da trascorrere insieme: sir Slade infatti afferma di saperci ancora fare in camera da letto.