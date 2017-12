Riad, missile contro palazzo reale

La coalizione militare araba a guida saudita ha reso noto di aver intercettato un missile a sud di Riad. Obiettivo del missile, sparato dallo Yemen dai miliziani sciiti houthi, era il palazzo reale saudita al-Yamamah, a Riad. Lo ha reso noto l'emittente televisiva al-Masirah vicina ai ribelli sciiti.



Secondo quanto si legge sul sito dell'emittente, gli houthi hanno annunciato di aver lanciato un missile del tipo Burkan-2. L'obiettivo era ''un incontro della leadership del regime saudita nel palazzo al-Yamamah".



Il missile è "irano-houthi", ha affermato sul suo account Twitter il Centro per la comunicazione internazionale, ente legato al ministero dell'Informazione saudita, precisando che il missile non ha provocato vittime. "Le forze della coalizione confermano di aver intercettato un missile irano-houthi", ha dichiarato l'ente legato al governo saudita. Poche ore prima l'Iran aveva convocato l'incaricato d'affari della Svizzera a Teheran, che rappresenta gli interessi americani nella Repubblica islamica, per protestare ufficialmente contro le dichiarazioni "irresponsabili" dell'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, riguardo il missile lanciato il mese scorso dai ribelli sciiti houthi in Yemen contro l'Arabia Saudita, descritto come un vettore di fabbricazione iraniana.



Sui social media sono state postate foto e video che mostrano il fumo derivante dall'intercettazione del missile da parte delle autorità saudite.



In risposta al lancio del missile, la coalizione militare araba ha bombardato postazioni dei miliziani sciiti houthi a sud di Sana'a.



A novembre l'Arabia Saudita aveva intercettato altri due missili provenienti dallo Yemen, uno vicino all'aeroporto internazionale re Khalid a Riad e l'altro nella provincia sudoccidentale di Assir. In risposta, la coalizione militare araba ha isolato lo Yemen imponendo un blocco sul Paese.



La coalizione araba guidata da Riad è impegnata militarmente in Yemen contro i miliziani sciiti houthi dal 26 marzo del 2015.