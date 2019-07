Rete di spaccio in Sicilia, avevano scelto la Marca per nascondersi. Arrestati a Mogliano e Caerano

MOGLIANO - Ordinanza di custodia cautelare: erano dalla cittadina siciliana di Gela, sono stati catturati ieri all’alba a Mogliano e e Caerano San Marco.



I due ragazzi siciliani sono ora rinchiusi a Santa Bona, vista l’ordinanza di custodia cautelare firmate dal gip di Caltanissetta ed eseguite ieri. Un ragazzo di 29 anni è stato sorpreso a Mogliano, un 28enne a Caerano.



Sono tra i sedici arrestati (due ai domiciliari) al termine dell’indagine “Boomerang” dei carabinieri siciliani per eliminare una fitta rete di spaccio di droga, la cui base era un autolavaggio in Sicilia.



Ancora al vaglio degli inquirenti il motivo per cui i due fuggitivi hanno scelto la provincia di Treviso per nascondersi.