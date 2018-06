Reporter in lacrime per i piccoli migranti tolti ai genitori

"Scusate, non ce la faccio". Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d'agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. "Abbiamo una grafica?", ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea.

Su Twitter, Maddow si è nuovamente scusata. "Mi dispiace. Il mio lavoro prevede che io sia capace di parlare mentre sono in tv", ha scritto, aggiungendo poi, in una serie di messaggi successivi, il testo che non è riuscita a leggere mentre era in onda.