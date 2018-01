Il regalo di Natale non gli piace: aggredisce la fidanzata e distrugge la porta della cucina

Ha trascorso il Natale dietro le sbarre, S.M., 21enne scozzese che è andato in escandescenze e ha aggredito la fidanzata quando ha visto il regalo che questa gli aveva fatto per Natale. Il set da bagno della Lynx da due sterline, per lui, non era abbastanza. Anzi: era quasi un affronto. E prendendola sul personale, il ragazzo ha afferrato la fidanzata per il collo, come per strozzarla.

Spaventandola a morte, se l’è presa poi con la porta della cucina, distruggendola.

“Mi ha detto: è questo ciò che valgo?”, ha raccontato la giovane al Daily Record, ancora scossa per la reazione del giovane.