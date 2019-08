Recensioni negative ai ristoranti su Google, Ascom denuncia utente

VITTORIO VENETO – Ascom Vittorio Veneto ha segnalato ai carabinieri alcune recensioni ritenute diffamanti ai danni di ristoratori locali e postati, da tale “Kill you” (ti uccido ndr), su Google. Non solo: uno dei ristoratori che si ritiene leso per le parole scritte ha avviato un’azione legale tesa, come prima cosa, a capire chi si nasconda dietro a quello pseudonimo.

Nel mirino di “Kill you” un agriturismo di Vittorio Veneto, un ristorante di Follina e una trattoria di Refrontolo a cui ha destinato commenti denigratori del servizio e della qualità del cibo. Addirittura in un caso ha asserito di aver “visto il titolare dell’agriturismo al supermercato L…” mentre acquistava frutti di bosco e uova. Parole che i titolari dell’agriturismo hanno rimandato al mittente, confutandole e segnalando la recensione come diffamatoria.

La direttrice di Ascom, Antonella Secchi, ha segnalato questo commentatore ai carabinieri di Vittorio Veneto. «I nostri ristoratori vengono attaccati da tale “Kill you” non in modo scherzoso o ironico, ma diffamatorio – denuncia Secchi -. Inoltre, questo soggetto sta approfittando del fatto che in questo periodo i locali sono chiusi per lasciare i suoi commenti diffamatori». La rimozione di tali commenti da Google, dove è possibile recensire i locali come altri più noti portali, appare però un’impresa lunga e difficile.