Rapisce, stupra e fa a pezzi due ragazze. Trovati i cadaveri nel freezer

Era ossessionato da quelle due ragazze. Lo era a tal punto – e questa è stata la sua giustificazione in tribunale – che se lui non avrebbe potuto averle, non le avrebbe avute nessuno. E’ stato arrestato per aver rapito, stuprato e ucciso due ragazze M.A., impresario edile 33enne.

I fatti si sono verificati a Londra lo scorso luglio, ma oggi – come riporta la stampa inglese – si è tornato a parlare della vicenda poiché l’uomo si è presentato di fronte al tribunale.

Il 33enne, dopo aver rapito le ragazze mettendole nel bagagliaio dell’auto, le aveva portate a casa, dove avrebbe abusato di entrambe prima di farle a pezzi. I corpi delle vittime sono stati trovati nel freezer della casa dell’uomo.