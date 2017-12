Rapina in villa con finale tragico: muore il proprietario della casa

TRIESTE - Il cadavere di un anziano è stato scoperto questa mattina nel giardino della villetta dove viveva, a Opicina, sul Carso sopra Trieste.

A trovare il corpo è stato un operaio di una ditta impegnata in lavori edilizi nella zona, che lo ha notato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte numerose pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti, e il magistrato, Federico Frezza.

L'anziano è morto in seguito a una rapina. Lo si è appreso negli ambienti investigativi al termine dei primi accertamenti.

Non è chiaro se sia deceduto nel corso della rapina, forse a causa dell'azione dei banditi, oppure successivamente, per un malore. La zona è molto tranquilla e abitata in maggioranza dalla comunità slovena.