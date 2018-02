Rapina in banca in pieno centro, gli ostaggi chiusi in bagno

VICENZA - Due uomini, col volto parzialmente coperto con sciarpe e occhiali da sole hanno fatto irruzione negli uffici dei promotori finanziari di banca Credem in corso Palladio a Vicenza.

I dipendenti della banca sono stati minacciati con una pistola dai banditi che li hanno invitati a stare calmi: sono stati poi legati con fascette da elettricisti e costretti ad entrare in un bagno dove sono stati chiusi a chiave.

I dipendenti, due uomini e una donna, sono riusciti a mandare un messaggio al marito della donna, che a sua volta ha dato l'allarme al 113 facendo arrivare sul posto la polizia ma non in tempo utile.

I due rapinatori, chiusi gli ostaggi in bagno hanno avuto campo libero negli uffici, ma ancora non è chiaro cosa cercassero e se abbiano effettivamente raccolto un bottino.

Si sono allontanati a piedi per le vie del centro, facendo perdere le loro tracce. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, nella via principale della città e in giorno di mercato e i cittadini hanno assistito sbigottiti all'intervento delle forze dell'ordine.