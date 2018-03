Ragazzo trovato morto di fianco al suo furgone, è giallo

Un ragazzo è stato trovato morto a fianco del suo furgone, sul ciglio di una strada di Villadose, nel rodigino. Si tratta di un moldavo di 34 anni residente a Villadose.

Sul posto i carabinieri di Rovigo che stanno svolgendo accertamenti per stabilire le cause della morte.

Al momento i carabinieri non hanno trovato alcun segno di violenza sul corpo e nessun altro elemento che possa far pensare ad un omicidio. L'ipotesi più plausibile dunque sembra essere quella del gesto volontario, anche se non se ne conoscono i motivi. La morte è stata provocata molto probabilmente dalla fascetta da elettricista che il 34enne moldavo aveva stretta attorno al collo. Un laccio da lavoro che può diventare un cappio di plastica dal quale, quando viene tirato da un'estremità, non ci si riesce a liberare se non tagliandolo.

L'uomo era sposato e padre di un bambino piccolo, conduceva una piccola attività nel campo dell'edilizia. Era stata la moglie a chiamare le forze dell'ordine, poco tempo prima del ritrovamento del corpo, a circa un chilometro da casa. Il pubblico ministro di turno, Sabrina Duò, vuole venga fatta l'autopsia sul cadavere ed ha sequestrato il mezzo.