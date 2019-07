I ragazzi del carcere minorile di Treviso educano i cani abbandonati

TREVISO - Gli ospiti dell'istituto penale minorile di Santa Bona educheranno i cani ospiti del Rifugio Enpa di Ponzano.



Il progetto di Educazione Cinofila, organizzato da più enti fra cui l'Azienda Ulss2, il rifugio Enpa di Ponzano Veneto, Obiettivo Cane, con il contribuito del comune di Treviso e Volontarinsieme Csv Treviso e Padova, ha come obiettivo l'attivazione di "processi educativi che favoriscono lo sviluppo delle singole individualità attraverso la trasmissione e l'interiorizzazione di valori e modelli positivi”.



I ragazzi, tra i 14 e i 25 anni, potranno scegliere di quali cani occuparsi conoscendone la storia e le vicissitudini. Attraverso le tappe del percorso, ogni cane apprenderà le regole comporamentali di base che gli consentiranno di essere più facilmente gestibile e adottabile in ambito familiare. Durante le lezioni i ragazzi, sotto la guida degli istruttori, impareranno a mettere a proprio agio ogni cane nel rispetto delle sue peculiarità e a condurlo nell'apprendimento.



“Sarà un approccio al rinforzo positivo - spiegano i promotori - al comprendere che è possibile imparare dagli atteggiamenti positivi, in contrapposizione all'abitudine diffusa di usare la punizione quando si entra in relazione con i cani". Educare i cani abbandonati può essere da un lato, un metodo per favorirne l'adozione da parte di famiglie, abbassando così il tasso di detenzione degli animali nei canili, dall'altro, un rinforzo nei ragazzi di qualità educative quali ad esempio la pazienza, la tolleranza, l'accettazione delle frustrazioni, l'autocontrollo e la verifica dei propri limiti, che spesso uno stato di detenzione, non favorisce.