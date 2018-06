Ragazzi bloccati in grotta da sette giorni, tentativi disperati per salvarli

Alcuni soccorritori sono riusciti a calarsi in un'apertura della grotta nel nord della Thailandia dove da sette giorni è dispersa una squadra giovanile di calcio con l'allenatore. L'apertura è una delle quattro che sono state individuate dai soccorritori, dopo che l'ingresso principale della grotta è stato allagato da forti piogge.



Prima di far scendere i soccorritori è stata calata una corda lunga 40 metri, verificando che il fondo non è allagato. Tuttavia non è chiaro se, una volta arrivati in fondo, i soccorritori potranno raggiungere il luogo, ancora sconosciuto, dove si trovano i ragazzi, che finora non hanno dato segni di vita. Del gruppo fanno parte dodici calciatori fra i 12 e i 16 anni e il loro allenatore 25enne. Il ritorno del bel tempo aumenta le speranze di un salvataggio, inizialmente ostacolato dalle piogge.



In una fessura della grotta sono state calate con delle corde una dozzina di scatole contenenti rifornimenti, messaggi e mappe. In ogni 'scatola della speranza' vi sono cibo, bevande, medicine di base, una penna, una torcia, una candela e una mappa. "Se ricevi questo messaggio, segna sulla mappa dove vi trovate. Verremo subito a salvarvi", recita un messaggio indirizzato ai giovani calciatori.



Al momento i soccorritori ignorano se i ragazzi si trovino nel punto dove sono state calate le scatole. E' la seconda volta che viene fatto calare del cibo, ma la prima che si tenta anche di comunicare con i dispersi.



Il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha, arrivato sul posto, ha esortato ad avere fede. "Credo siano forti. Ce la faranno" ha detto provando a rincuorare i famigliari dei ragazzini da giorni in attesa davanti alla grotta.