Ragazza italiana aggredita a Rabat

Una giovane italiana originaria della provincia di Bologna è stata aggredita e lievemente ferita a Rabat, in Marocco, in un attacco per il quale è stato escluso il movente terroristico. Secondo quanto ricostruito, la 23enne, tirocinante presso l'ambasciata italiana nella capitale marocchina, nella notte tra il 16 ed il 17 febbraio scorsi, nelle vicinanze della sua abitazione è stata avvicinata da tre malviventi, che l'hanno aggredita.

La ragazza ha riportato lievi ferite da arma da taglio. Condotta nell'ospedale più vicino è stata medicata e dimessa dopo qualche ora. Indagini sono in corso per individuare i responsabili dell'aggressione, mentre le autorità di Rabat circoscrivono il caso ad un episodio di criminalità comune, fenomeno di recente in aumento nella capitale.