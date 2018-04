Ragazza 28enne minaccia con un taglierino, aggredisce e tenta di rapinare due 18enni

Viale della Vittoria, luogo della tentata rapina

VITTORIO VENETO - Ha seminato il panico la 28enne residente a Ceneda che, nella giornata di venerdì, se l’è presa con due 18enni in due distinti episodi.

Al mattino la ragazza si trovava a Ogliano quando, alla fermata dell’autobus, ha preso di mira una 18enne. Le ha chiesto il cellulare in modo diretto e non ha accettato il rifiuto ricevuto: ha estratto dalla tasca un taglierino e l’ha puntato alla gola della ragazza, la quale è riuscita a divincolarsi e scappare.

Nel pomeriggio la 28enne è tornata all’attacco e, in viale della Vittoria a Vittorio Veneto, ha tentato di rubare a un 18enne lo smartphone. Dopo aver chiesto al ragazzo se le prestava il telefono per fare una chiamata, la giovane è scappata con lo smartphone in mano. Lui l’ha ricorsa e lei ha ritirato fuori il coltello per farlo desistere.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, allertati dal giovane che, nonostante il taglierino, era riuscito a impossessarsi del proprio telefono.

La 28enne è stata portata in caserma, dove la ragazza aggredita al mattino si era già recata a sporgere denunica, ed è stata posta agli arresti domiciliari.