Raffineria di droga dentro a un condominio, arrestate due persone

La squadra mobile della Questura di Rovigo ha sequestrato sette chili di marijuana, tre chili di metanfetamine ancora da raffinare e due etti e mezzo di cocaina in un condominio di Boara Polesine (Rovigo). Sono stati arrestati due cittadini albanesi, uno di 35 e l'altro di 28 anni che ora si trovano in carcere a Rovigo. Gli agenti dovevano notificare un'ordinanza di carcerazione definitiva nei confronti del 35 anni, che però era già sospettato di altri reati.

I poliziotti si sono presentati a casa sua con l'unità cinofila ed i cani anti droga ed hanno trovato nell'appartamento sette chili di marijuana divisa in sacchetti oltre a 7 mila euro. Nelle pertinenze del condominio, inoltre, è stato rinvenuto un etto e mezzo di cocaina che al momento non è stata attribuita a nessuno.

L'intuito degli agenti li ha portati a perquisire un secondo appartamento dello stesso condominio abitato dal 28enne. All'interno c'erano un etto di cocaina, tre chili di matanfetamina allo stato resinoso ed un vero e proprio laboratorio per la raffinazione della droga oltre a mille euro in contanti. Inoltre sono stati sequestrati 84 chili di una sostanza polverosa sulla cui natura sono ancora in corso degli accertamenti.

I narcotest non l'hanno riconosciuta ma gli investigatori ritengono si possa trattare o di una sostanza psicotropa o da taglio. I due albanesi vivevano nello stesso condominio ma in due appartamenti diversi, al momento non è chiaro se si conoscessero. Bekshiu doveva scontare due anni per una rapina messa a segno a Rovigo nel 2012, fatto per il quale è stato condannato in via definitiva.