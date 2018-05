Raduno Nazionale Artiglieri, a Montebelluna sfilata da settemila persone

MONTEBELLUNA - Mancano 46 giorni all’inizio del XXX Raduno Nazionale degli Artiglieri che si terrà a Montebelluna dal 21 al 24 giugno prossimo. Un evento importante promosso dall’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia in collaborazione con il Comune di Montebelluna, con la partecipazione del Comando Artiglieria e il patrocinio e il sostegno dalla Regione Veneto e della Provincia di Treviso.

Fra i Comuni patrocinanti Caerano di San Marco, Trevignano, Cornuda, Follina, Moriago, Volpago del Montello, Crocetta del Montello, Comune di Pederobba, Istrana e Nervesa della Battaglia. Montebelluna diventerà per quattro giorni il centro, non solo di questo importante momento di aggregazione, ma anche delle commemorazioni della battaglia decisiva per le sorti italiane della Grande Guerra. Per l’occasione sono attesi oltre 7000 sfilanti più il pubblico per un evento che per la prima volta vedrà il raduno congiunto dell’associazione nazionale Artiglieri d’Italia in congedo ed il Comando artiglieria dell’Esercito che sfilerà in uniforme.

La scelta di tenere il raduno a Montebelluna risale allo scorso anno in occasione del consiglio nazionale degli artiglieri, una scelta condivisa come spiega il Generale di Brigata Pierluigi Genta, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia: “La scelta di Montebelluna è ovvia in quanto celebriamo la Battaglia del Solstizio in cui il ruolo dell’artiglieria fu determinante per la successiva vittoria finale. Con l’adunata daremo solennità all’evento per cui sarà con noi il Comando Artiglieria che farà confluire a Montebelluna le Bandiere di guerra dei reparti artiglieria ancora in vita e la Bandiera dell’Arma dell’artiglieria. Saranno inoltre presenti sette delegazioni estere provenienti da Francia, Germania, Austria, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti e San Marino”.

“La celebrazione non avrà lo spirito della retorica ufficiale coltivata intorno al mito della vittoria, bensì assumerà i caratteri delle sorti di oltre venti nazioni all’epoca impegnate nel conflitto sul suolo europeo - commenta il sindaco, Marzio Favero -. L’adunata degli artiglieri non è solo degli appartenenti all’arma per ritrovarsi ad anni di distanza dopo aver prestato il servizio militare, ma rappresenta piuttosto la volontà di ricordare le sofferenze patite dai soldati dall’una e dall’altra parte del fronte sul Montello. Montebelluna alla fine del ‘17 e per buona parte del ‘18 si trovò come gli altri comuni montelliani ad essere città al fronte. Lo storico Lucio De Bortoli ha contato circa una settantina di bombardamenti sia aerei, sia effettuati con gli obici. Se qualcuno si interroga se oggi valga la pena o meno di rimanere nell’Unione europea, troverà la risposta partecipando all’Adunata nella quale si ricorderà che l’alternativa al progetto di unione continentale è stata, dagli albori della storia sino a 73 anni fa, la Guerra perpetua. Ricordiamo la guerra per rinforzare lo spirito della pace”.

“E’ iniziata un anno fa l’avventura del XXX Raduno Nazionale Artiglieri - spiega l’assessore alla cultura, Debora Varaschin -. Ora siamo quasi alla linea di arrivo. Molto è stato fatto e ancora molto c’è da fare perché in quei giorni tutto sia pronto, per l’accoglienza delle migliaia di Artiglieri che confluiranno in città, così come per tutte le attività collegate previste”.