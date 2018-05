La raccomandata arriva 91 anni dopo

Alla faccia della raccomandata. Ci ha messo 91 anni, ad arrivare, la lettera indirizzata un certo Angelo Braga, 24enne che non aveva saldato le spese ospedaliere di 870 lire cui era stato sottoposto.

La missiva, spedita nel 1927 dal podestà di Torino al giovane veneto di Solesino, comune della bassa padovana, è però solo giunta a destinazione qualche giorno fa. Dopo 91 anni.

A raccontare l’incredibile vicenda è Il Gazzettino, che riporta le parole del sindaco del Comune, Roberto Beggiato, rimasto incredulo alla vista della lettera. “Non mi sarei mai aspettato di ricevere una raccomandata di 91 anni fa”, dice Beggiato al Gazzettino.

Il giovane destinatario della missiva, secondo la ricostruzione della vicenda, sarebbe stato un venditore ambulante veneto giunto nel torinese per lavoro. Dove sia rimasta questa lettera per 91 anni, non si sa. D’ora in poi sarà conservata nell’archivio storico del Comune di Solesino.