Raccolta rifiuti: la Marca miglior provincia, Castelcucco il comune più riciclone

TREVISO - Treviso si conferma primo capoluogo d’Italia per la migliore resa nel riciclo dei rifiuti grazie alla raccolta differenziata porta a porta, un modello oggi portato ad esempio in tutta Italia.



La provincia di Treviso - secondo l’indagine di Legambiente - è in cima a tutte le classifiche per la miglior gestione dei rifiuti urbani. "Se il sistema veneto di raccolta differenziata dei rifiuti fosse applicato a tutti i Comuni della regione la quota di 'rifiuti free' di 75 chilogrammi per abitante per anni sarebbe raggiunta”, detto il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, illustrando oggi il dossier "Comuni ricicloni".



Per essere certificati come “ricicloni”, i Comuni devono superare la soglia del 65% di raccolta differenziata e ridurre la produzione di secco residuo, sotto i 75 chili per abitante all’anno all’anno.



In Italia i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 505 su 8.055 comuni presenti in tutta Italia, solo il 6,2%. In Veneto sono 159 su 571.

Il primo Comune, e il più riciclone del Veneto, è Castelcucco con l’87,5% di raccolta differenziata e una media di rifiuto secco per abitante di 25,1 chili all’anno. Seguono Trevignano (85,6%) e Arcade (85,7).



Tra i comuni nella fascia tra i 15 e i 30 mila abitanti, il più virtuoso si riconferma Vedelago con l’83,2% di raccolta differenziata, secondo Preganziol (83,9%) e Paese (82,2%)



Per i comuni sopra i 30mila abitanti il primato rimane alla Marca con Montebelluna (44,9 kg di rifiuto secco per abitante e raccolta differenziata all'83.3%), Castelfranco Veneto (54 kg e 82,7%), Mira (Venezia) (56 kg e 79%) e quarto Treviso (58,4 kg e 81,8%). ì