Quotazioni Criptovalute in tempo reale, perché è importante nel trading online

Come visualizzare grafici e quotazioni di Bitcoin e altre criptomonete in tempo reale e perché questi dati sono fondamentali per un trader.

Quotazioni criptovalute nel trading online

Ogni sito sulle criptovalute parla di Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum e altre monete digitali che in questi anni si sono veramente fatte strada nel mondo finanziario. Quelle appena citate sono molto apprezzate nei diversi mercati e soprattutto sono le più famose, BTC in testa perché vera pioniera della rivoluzione crypto. Esse sono però molto rischiose, in quanto beni volatili possono salire di valore per poi crollare miseramente in una sola giornata. I trader ancora si ricordano del terribile martedì nero celle crittomonete e gli esperti si aspettavano che la bolla esplodesse, ma per fortuna non è stato così. La rapida discesa ha permesso a chi pratica trading online di elaborare altre strategie di compravendita CFD e opzioni binarie proprio per limitare le perdite di capitale dovute alla volatilità delle criptovalute. Tralasciando le strategie di trading applicate a questo asset specifico, si vuole far capire agli investitori scettici l’importanza dei grafici e delle quotazioni in tempo reale trovabili nella propria piattaforma di trading e consultabili da device fisso o mobile.

Quotazioni in tempo reale variabili?

Bisogna chiarire un punto fondamentale, ovvero che chi vuole essere puntiglioso, per reperire questi dati preferisce consultare diversi siti di settore, trovandosi spesso e volentieri a scontrarsi con piccole differenze a seconda delle varie pagine web. La spiegazione è davvero semplice e consiste nelle differenti tipologie di algoritmi e software creati per questo scopo. Certamente, i trader noteranno che sono variazioni veramente lievi che non sono rilevanti certamente per effettuare correttamente l’attività di trading online. E’ la stessa cosa di quando ci si rivolge a un cambio valute: le agenzie hanno commissioni differenti ed ecco spiegato come mai esistono questi prezzi disuguali. E’ fondamentale quindi consultare diverse fonti e fare una media di tutti i risultati, al fine di effettuare una attenta analisi fondamentale e attuare la strategia più efficace per fare trading online e guadagnare soldi da casa semplicemente usando il PC e la propria connessione Internet.

L’importanza delle quotazioni in tempo reale

Le criptovalute vivono di quotazioni in tempo reale, altrimenti, essendo beni soggetti a molte variabilità di prezzo e a un rischio alto, nessuno ci investirebbe più sopra. Si possono scegliere tra tante monete digitali, ma sono basilari il calcolo del rischio finanziario e l’andamento della crypto al fine di pianificare uno o più investimenti. E questo concetto è applicabile anche per le valute cosiddette classiche o comuni. E in più si tengono d’occhio una crescita a sorpresa del valore di una o tutte le monete digitali, oppure la loro diminuzione. Il trader, quindi, coglierà l’occasione per vendere quando l’andamento mostra una tendenza positiva o di acquisto, mentre venderà se ci saranno ribassi. Un altro problema sono la sicurezza delle fonti, perché è capitato più di una volta che alcuni broker online non abbiano dimostrato precisione nei dati da riportare, quindi poca serietà e professionalità, ma fondamentalmente questo tipo di piattaforme mostrano le condizioni più vantaggiose per i propri investimenti.