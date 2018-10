Il quindici di Mogliano per il derby di Coppa Italia

MOGLIANO V.TO - Ultimamente non mancano le sorprese per il nuovo Mogliano Rugby 1969, in particolare alla Club House dello Stadio Quaggia che riceve visite eccezionali ed inaspettate. E' stata davvero una visita improvvisata ma piacevolissima per la Sicietà biancoblù quella che ieri sera ha visto protagonista uno degli allenatori più forti al mondo, il neozelandese Wayne Smith. Reduce da un periodo di vacanza e trovandosi in Italia, accompagnato dall'amico Dino Menegazzi, Wayne è tornato dopo qualche anno presso il club biancoblù a salutare vecchi amici e conoscenti, assistendo per l'occasione all'allenamento della prima squadra. Ha avuto parole di elogio per la seduta svolta in preparazione alla gara di sabato, e al termine non ha perso l'occasione di elargire qualche consiglio ai giocatori, in particolare ai due connazionali Jackman e Toay Key, increduli di chi improvvisamente si sono trovati di fronte. La serata è proseguita all'interno della Club House con una cena organizzata dal Presidente Maurizio Piccin, durante la quale, tra aneddoti, foto e autografi, non sono mancati i confronti tecnici tra il sempre disponibile Wayne Smith, Andrea Cavinato e Salvatore Costanzo. I saluti finali sono stati accompagnati dalla promessa di ritornare nuovamente non appena si presenterà una nuova occasione.

Nel frattempo fioccano i derby ed i ripetuti incontri tra squadre Venete che già si sono incrociate nelle passate settimane. Nella seconda giornata della nuova Coppa Italia tornano ad affrontarsi il Mogliano Rugby 1969 e il Valsugana Rugby Padova. Anche a causa di qualche infortunio, potremo notare alcune modifiche alla formazione biancoblù rispetto all'ultima partita disputata. Le più evidenti sono date dall'utilizzo del capitano di giornata Mattia D'Anna come terza linea ala, posizione ricoperta in passato quando militava nel settore giovanile del Rugby Udine, comprese alcune partite in Serie A, e dall'inserimento di Adrian Adam nel ruolo di estremo. Adam è un giocatore Moldavo di 1,96 per 92 kg di peso, che ha esordito domenica scorsa in Serie B con la Cadetta, destando un'ottima impressione e guadagnandosi l'opportunità di giocare sabato con la Prima Squadra. Nel suo passato presenze nella Nazionale Seven e anche nella Nazionale a quindici Moldava. Nel 2016 e 2017 ha giocato con la squadra Rumena del RCM Galati.

Questo il commento di Andrea Cavinato, head coach della formazione biancoblù: "Sono certo che i ragazzi dopo la partita poco performante di Verona, dove abbiamo palesato molte difficoltà, riusciranno a ritrovare la felicità di giocare, il ritmo del gioco e soprattutto la consistenza difensiva che ci è mancata proprio contro la squadra scaligera. Per quanto riguarda il prossimo avversario, il Valsugana, durante questo mese che è trascorso dalla prima partita che abbiamo giocato contro di loro sono indubbiamente migliorati, sia sotto l'aspetto tattico difensivo, quanto nell'alternanza in attacco tra gioco al piede e alla mano. Si tratterà pertanto di una sfida impegnativa e da affrontare senza cali di concentrazione."

Questa la probabile formazione che sabato 20 ottobre, alle ore 16:00, scenderà in campo presso lo Stadio Maurizio Quaggia, in Via Colelli, 2 a Mogliano Veneto:

Adam; Gallimberti, Scagnolari, Zanatta, Pavan; Jackman, Gubana; Toai Key, D'Anna (Cap.), Vizzotto; Finotto, Caila; Cincotto, Ceccato Enrico, Di Roberto

a disp: Ferraro, Buonfiglio, Michelini, Mengotti, Zoldan, Fabi, Facchini, Da Re

L'incontro sarà diretto dal Sig. Gnecchi Gianluca (Brescia).

Assisteranno il direttore di gara i giudici di linea Pastore (Genova) e Giacomini Zaniol (Treviso).

Quarto uomo Brescacin (Treviso).