"Qui situazioni da roulette russa"

L'immagine dell'incidente avvenuto martedì tra via Saccardo e via Frassinelli

VITTORIO VENETO - Situazioni da “roulette russa” e di “anarchia segnaletica”. Ha usato queste parole Michele Bastanzetti del Sac, dopo l’incidente di martedì tra via Saccardo e via Frassinelli, per definire lo stato della viabilità a Ceneda.

“Da anni i residenti e il consiglio di quartiere lamentano i deficit della segnaletica. Particolarmente precaria è la sua condizione nel dedalo di viuzze di Ceneda alta dove la circolazione presenta delle situazioni da roulette russa – sostiene Bastanzetti -. I cenedesi doc ben lo sanno ed usano infinita prudenza negli attraversamenti, ma chi percorre poco quelle strade, magari costretto a farlo in periodi come quello della sagra San Tiziano, può incorrere in errori o in distrazioni che potrebbero costare care a sé ed al prossimo. Le ultime riverniciature (della segnaletica, ndr) risalgono a una ventina d'anni fa. Nel frattempo, oltre a tanta attenzione ed a una volontaria e drastica riduzione della velocità, non resta che rivolgersi a San Tiziano ed ai vari capitelli presenti nella zona per scongiurare qualche guaio”.