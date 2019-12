Questa sera va in scena il concerto di musica classica più seguito della Marca

MONTEBELLUNA – A torto molti pensano che la musica classica sia riservata a un pubblico ristretto ma a Montebelluna da 12 anni a questa avviene un piccolo “miracolo culturale”, con il concerto di fine anno che richiama ben 1.600 persone. Un pubblico che non ha eguali a livello numerico, in provincia di Treviso per un evento di musica classica ma che trova il suo perché nella bravura dei musicisti dell'Orchestra sinfonica Legrenzi, ben 62 elementi di primordine che con un repertorio sempre nuovo e al contempo accattivante incantano sempre gli spettatori.



L’appuntamento con il tradizionale Concerto di fine anno è per questa sera alle 20.45 al Palamazzalovo di Montebelluna, organizzato dall’Orchestra G. Legrenzi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montebelluna. A dirigere la prestigiosa orchestra sinfonica, tra le più rinomate del Veneto, anche quest’anno il talentuoso maestro Antonio Pessetto ed a presentare l’evento ci penserà Tiziano Dall’Omo che per verve e simpatia riesce sempre a far divertire il pubblico oltre che a estasiarlo con le note della sua viola, va infatti detto che ha il duplice ruolo di musicista a presentatore: una formula particolarmente indovinata.



L’evento è gratuito e quest’anno avrà come filo conduttore l’ascolto, ma per comprenderne la ragione conviene non mancare anche perché l’orchestra Legrenzi ha già annunciato l’esecuzione di brani particolarmente complessi ed al contempo molto coinvolgenti come un ardito danzon e una celebre masquerade. Tanti motivi quindi per non perdere questo appuntamento con la buona musica e il sicuro divertimento!