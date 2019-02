"Quello con Don Ciotti? Un comportamento vergognoso della Lega"

ODERZO - Continua la striscia di polemiche dopo l’annuncio del sindaco di Oderzo Maria Scardellato di non concedere il patrocinio, e il teatro Cristallo, all’incontro con il sacerdote anti-mafia don Ciotti.



Tommaso Biancuzzi, Coordinatore della Rete degli Studenti Medi Veneto, spiega in una nota: “A Oderzo l'amministrazione leghista vieta a Don Ciotti di parlare senza un contraddittorio.



Questo fatto è vergognoso e si accoda perfettamente al clima generale qui in Veneto, dove il fenomeno mafioso viene visto come una opinione e non come storicamente radicato e presente anche in casa nostra”.

“ La lotta alle mafie e la difesa dei più deboli non hanno bisogno di alcun contraddittori ”



E continua: “La lotta alle mafie e la difesa dei più deboli non hanno bisogno di alcun contraddittorio ed è per questo che come Rete degli Studenti Medi del Veneto stiamo lavorando per portare i temi di legalità, giustizia sociale e contrasto alla criminalità organizzata in tutte le scuole della nostra regione”.



Carlo Garzara, altro associato della Rete degli Studenti Medi di Treviso: “La Lega deve vergognarsi di parlare di sicurezza e di censurare poi chi di sicurezza si occupa veramente e non in maniera propagandistica e reazionaria. Dire che serve un contraddittorio significa legittimare la mafia come interlocutore”.

