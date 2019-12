Via quattro passaggi a livello in provincia di Treviso

TREVISO - Prosegue l’operazione della regione Veneto con le ferrovie italiane per la soppressione dei passaggi a livello presenti lungo le linee che interessano il Veneto. In provincia di Treviso sono ben quattro i passaggi a livello che verranno eliminati: a Castello di Godego, Montebelluna, Paese e Treviso.



Su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, la giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce il programma di consegna alle ferrovie dei seguenti quattro progetti definitivi predisposti e finanziati dalla Regione per 43 milioni di euro. “Siamo impegnati, insieme a Rete ferroviaria italiana che avrà anche il ruolo di stazione appaltante, a rimuovere i principali punti critici nelle intersezioni tra strade e rotaie in tutto il Veneto, intervenendo sulla viabilità esistente anche per ottenere notevoli benefici sulla regolarità del servizio ferroviario – precisa l’assessore De Berti –. La copertura economica per la realizzazione di questi quattro interventi in provincia di Treviso è a carico dei fondi già stanziati in esecuzione dell’intesa del 2017, grazie alla quale sono disponibili complessivamente oltre 117 milioni di euro già stanziati da Regione e RFI”.



Nella linea ferroviaria Castelfranco-Bassano, ricadente nel territorio del comune di Castello di Godego, in corrispondenza di via Chioggia - (S.R. n° 245) e via Ca’ Leoncino”, si prevede la deviazione della strada regionale 245 su un nuovo tracciato stradale, posto parallelamente all’esistente sedime lungo via Chioggia, per un tratto di lunghezza sufficiente ad attraversare la linea ferroviaria Castelfranco-Bassano mediante sottopasso veicolare e ciclopedonale; l’importo da quadro economico è di 11,3 milioni.



Il secondo intervento, nel territorio di Montebelluna, prevede l’eliminazione del passaggio a livello posto alla progressiva km 26+714 della linea Castelfranco – Montebelluna e la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale, fuori sede, raccordato all’esistente viabilità mediante due intersezioni a rotatoria. L’importo è di 6 milioni di euro. A Paese sarà eliminato il passaggio a livello al km 52+242 e Km 52+435 in via Mons. C. Breda, sulla linea ferroviaria Castelfranco – Treviso. Qui è prevista la realizzazione di un nuovo sottopasso, a est dell’attuale passaggio a livello di via Breda, di una rotatoria per l’innesto della nuova viabilità sull’attuale sede di via Breda a nord dell’attraversamento ferroviario e di una viabilità di raccordo a raso, a sud della linea ferroviaria, per consentire anche la chiusura del passaggio a livello privato al km 52+435.



Infine a Treviso saranno eliminati i passaggi a livello posti alle progressive km 59+110, in via Benzi e 59+345 in viale Cacciatori della linea ferroviaria Castelfranco – Treviso. E’ prevista la realizzazione di un nuovo sottopasso carrabile e ciclabile lungo viale Cacciatori e di uno ciclopedonale lungo via Benzi, con i relativi raccordi alla viabilità esistente. Il costo dell’opera è di 17,7 milioni di euro.