In quasi 250 al 18° Junior Meeting, domani, giovedì 25 aprile allo stadio Soldan di Conegliano

CONEGLIANO - Domani, giovedì 25 aprile tutti allo stadio comunale Soldan di Conegliano (TV) per la 18esima edizione dello Junior Meeting, la manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani dell’Atletica Silca Conegliano.



Un evento che è ormai diventato una tradizione che richiama giovani, dalle categorie Ragazzi, fino agli Junior, con alcune gare aperte ai più “grandi”. Arriveranno da tutt’Italia e saranno quasi 250 gli atleti che coloreranno le pedane e la pista dell’impianto coneglianese. A guidare lo staff organizzativo la presidente Margherita Paro e la vice, Margherita Piva, accompagnati dal presidente “dei grandi”, Francesco Piccin. La manifestazione sarà di livello nazionale per allievi, junior, promesse e senior, regionale per ragazzi e cadetti e sarà valida come campionato regionale UsAcli per le categorie giovanili maschili e femminili.



Tra gli iscritti, spiccano anche due campioni italiani giovanili di corsa campestre, la cadetta atleta di casa (è tesserata Silca Ultralite Vittorio Veneto e pratica triathlon), Sofia Tonon e l’allievo Nicolò Bedini (Atletica San Biagio), che saranno in gara rispettivamente nei 2000 cadette e nei 1500. Proprio la gara dei 1500 aperta ai più grandi è quella più numerosa, con ben 43 iscritti. Tempo di accredito migliore per lo junior dell’Atletica Ponzano, Lorenzo Botter, tallonato dal bolognese Wondwosen Bizzocchi.



Al femminile, bella sfida tra due atlete che si sono incontrate spesso nelle competizioni di corsa campestre, Eva Feletto (Vittorio Atletica) e Francesca Dalla Pozza (Atletica Vicentina).



Numerose anche le gare di velocità, gli 80, riservati a cadette e cadetti, come pure il lungo, dove la miglior misura è quello del friulano Michael Baita (5.96). Nel vortex ragazzi, si rinnova la sfida trevigiana sopra i 50 metri tra Marco Altinier (Running Team Conegliano) e Giacomo Rottin (Atl. Villorba): per il primo primato personale di 56.85, per il secondo di 54.60.



“È tutto pronto per lo Junior Meeting – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – siamo molto soddisfatti dell’impegno profuso, già nelle fasi preliminari, da parte dei nostri giovani che anche sul piano dell’organizzazione sul campo, sono sicuro, non saranno da meno. Oltre ai giovani “dirigenti” e volontari, non dimentichiamo che ci saranno gare di alto livello agonistico dalle quali mi aspetto buoni risultati e non mancherà lo spazio per l’atletica promozionale, dedicata ai più piccoli. Insomma, anche la 18esima edizione dello Junior Meeting sarà da ricordare”.



Il programma orario di domani, giovedì 25 aprile è il seguente: alle 14.30 ritrovo giurie e concorrenti, alle 15.00 inizio attività dei CAS, alle 15.30 start per le gare di asta allieve e 60 ragazze, alle 15.45 60 ragazzi, alle 16.00 80 piani cadetti e vortex ragazzi, alle 16.15 80 cadetti, alle 16.30 200 allieve e lungo ragazze, alle 16.50 200 allievi, alle 17.00 giavellotto allievi, juniores, promesse, seniores maschili, alle 17.15 1000 ragazze, alle 17.30 1000 ragazzi e lungo cadetti, alle 17.40 2000 cadette, alle 18.00 2000 cadetti, alle 18.15 1500 allievi, juniores, promesse e senior maschili e alle 18.30 1500 allieve, juniores, promesse e seniores femminili.