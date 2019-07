Il quartiere Abruzzo ha finalmente la sua fontanella ai giardinetti

CASTELFRANCO - La questione era emersa prepotentemente sui social ma il comune in tempi record ha risolto il problema rispondendo alle esigenze del quartiere Abruzzo. I residenti avevano chiesto infatti, che venisse istallata una fontana per poter irrigare le piante del giardino ma anche consentire ai bimbi di bere o magari di lavarsi le mani dopo aver giocato al parco. Una presenza quasi banale ma indiscutibilmente utile, così i residenti avevano lanciato un appello sul web che a quanto pare ha sortito l’effetto sperato anche grazie all’intervento del sempre attendo consigliere comunale Michael Didoné.



Questo l’appello dei residenti: “Care mamme, cari papà e cari nonni il quartiere Abruzzo vi chiede aiuto per sollecitare il Comune ad installare una pompa di acqua potabile nel parco del quartiere come promesso più volte. Avere l'acqua significa poter annaffiare le piante, far bere i bambini e poter lavargli le mani dopo aver giocato. Per fare la merenda! Ricordo che uno dei parchi più ben tenuto di Castelfranco ed è frequentato da numerose famiglie! Confidiamo nel vostro prezioso aiuto. Grazie a nome del quartiere Abruzzo”.