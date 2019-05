Quaranta millimetri di pioggia in mezz'ora a Castelfranco: "Si tratta di un nubifragio"

CASTELFRANCO – Ieri è caduta tantissima pioggia in poco tempo, tanto che per Castelfranco i meteorologi parlano di vero e proprio nubifragio. Dopo le precipitazioni estese, ma non intense, di lunedì 27 maggio, un nuovo impulso perturbato proveniente da nordovest ha interessato la regione dal pomeriggio di martedì 28 apportando una fase di maggiore instabilità, favorita sia dall’ingresso di aria più fredda in quota sia dall’aumento delle temperature al suolo nelle ore centrali di martedì: di conseguenza si sono verificati frequenti fenomeni temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio e della sera in diverse zone della pianura.

Ecco che cosa ci si aspetta per i prossimi giorni, in base alle previsioni dei meteorologi del Centro meteo Arpav di Teolo. Nei prossimi giorni, a partire da giovedì 30, il tempo tenderà a divenire via via più stabile e soleggiato con temperature in aumento, anche marcato nei valori massimi fino a ritornare in linea con le medie del periodo nel corso del weekend.

Ieri, martedì 28 maggio, i primi temporali si sono sviluppati nella pianura centro-orientale (Veneziano centrale e Trevigiano) nel primo pomeriggio di martedì.

Da metà pomeriggio l’instabilità è rapidamente aumentata e le precipitazioni hanno interessato tutta la regione, con frequenti rovesci e temporali che in alcune zone sono stati di forte intensità e abbastanza persistenti o ripetuti, determinando significativi accumuli di pioggia. I fenomeni più intensi si sono esauriti nelle prime ore di mercoledì. In seguito le precipitazioni sono state di entità assai minore e non a carattere di temporale. In un’ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia totale con una punta massima di oltre 100 mm a Lison di Portogruaro (VE).

Sul resto del territorio i quantitativi registrati dalle stazioni sono risultati in genere compresi tra i 25 e i 50 mm circa, in alcune aree anche inferiori ai 20 mm. I fenomeni sono stati a prevalente carattere di rovescio e temporale e quindi la maggior parte dei quantitativi si sono raggiunti in tempi brevi, dell’ordine di qualche ora, anche meno nei casi più intensi.

Per evidenziare alcuni dei fenomeni più significativi si riportano i dati di precipitazione massima registrata in diversi intervalli temporali per quelle stazioni che hanno misurato più di 20 mm in 30’. I dati sono ordinati in senso decrescente in base ai quantitativi registrati in 30’ Tra tutte spiccano i 40 mm registrati in 30’ a Castelfranco e gli 82 mm registrati in 3 ore a Portogruaro: tali precipitazioni sono appunto classificabili come nubifragi.

