Quando il prefetto di Treviso vietava di fare l'albero di Natale durante il fascismo: "Fate il presepe, tradizione italiana"

VITTORIO VENETO - No all’albero di Natale, sì al presepe: durante il fascismo succedeva anche questo. E ci sono addirittura circolari e disposizioni ufficiali a testimoniarlo: un esempio lo fornisce la lettera firmata dal Prefetto di Treviso Caratti, che nel 1933 scriveva a tutti i podestà della provincia, proprio per evitare che enti e istituzioni continuassero a decorare l’albero di Natale.

“Come è noto alle SS. LL. il Fascismo è contrario all’albero di Natale, perché derivato da un’usanza nordica, introdotta nel nostro Paese per un male inteso spirito di imitazione, sostituendola al presepio, che rappresenta invece una tipica tradizione italiana”, si legge nella missiva.

La scoperta del documento è opera di Ido Da Ros, scrittore vittoriese e grande appassionato di storia locale: la lettera è custodita nell’archivio comunale di Vittorio Veneto, nel protocollo riservato degli anni 1920-1933, anno in cui il podestà era Camillo De Carlo.

Quella dell’albero di Natale è una tradizione che nasce e si sviluppa soprattutto nelle regioni a nord del Reno: un problema per uno stato che voleva a tutti i costi essere e definirsi – a 360 gradi – autarchico.

Bisogna notare, infatti, come il prefetto definisca il presepe una “tipica tradizione italiana”, e non una “tipica tradizione cattolica”.

“Si pregano pertanto le SS. LL. di interessarsi affinché, in occasione delle prossime feste natalizie, enti e istituzioni benefiche non adoperino alberi per adornare sale o per appendervi giocattoli, pacchi, etc”, ordinava il prefetto.