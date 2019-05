Putin star di hockey, tanti gol e una caduta rovinosa

Una valanga di gol. Otto, forse dieci. E, alla fine, una rovinosa caduta sul ghiaccio. Vladimir Putin ieri sera è stato protagonista in versione giocatore di hockey alla Bolshoi Arena di Sochi. Il presidente russo, 66 anni, è stato la star dell'esibizione trasmessa in diretta televisiva. Putin ha indossato la maglia del team delle 'Leggende', che comprendeva ex giocatori della Nhl -Vyacheslav Fetisov, Pavel Bure, Alexei Kasatonov and Viktor Shalimov- e il ministro della Difesa, Sergei Shoigu. Dall'altra parte, una squadra di politici e big dell'economia.