Pugno in faccia a giovane rugbista, Daspo per il genitore

MOGLIANO - Un 41enne di Mogliano Veneto, padre di un giovane giocatore di rugby, è stato raggiunto da un Daspo di due anni da parte del questore di Padova per aver preso parte ad una rissa a bordo campo durante un match di palla ovale tra gli under 16 di Petrarca e Mogliano. Per 24 mesi l'uomo non non potrà accedere a stadi e altri luoghi in cui si svolgano competizioni sportive.



I fatti si riferiscono al turbolento fine partita di un match disputato a Padova il 19 novembre scorso. A pochi minuti dal fischio finale, la gara era stata sospesa per una rissa a bordo capo nata dopo un placcaggio. Prima i giocatori iniziarono a spingersi, poi anche alcuni genitori vennero alle mani.



Il 41enne, padre di uno dei giocatori del Mogliano, è accusato di aver un pugno in faccia a un giocatore del Petrarca Rugby.



A distanza di mesi, la Digos grazie alle telecamere di sorveglianza, aveva identificato l'aggressore, e oggi per lui è arrivato il Daspo della Questura.