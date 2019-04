Pubblicato il bando del Premio letterario Berto, il primo dopo la scomparsa del fondatore Cesare De Michelis

MOGLIANO - Si svolgerà a Mogliano la cerimonia di premiazione della ventisettesima edizione del Premio Letterario nazionale Giuseppe Berto (nella foto, un'immagine dello scrittore). Sarà, questa, la prima edizione del Premio senza Cesare De Michelis, scomparso la scorsa estate.



Il nuovo Presidente della Giuria del Premio Berto 2019 sarà Ernesto Ferrero, scrittore, critico, consulente editoriale e direttore del Salone del libro di Torino dal 1998 al 2016.



Il Premio, che ha fatto emergere alcuni dei più bei talenti della letteratura contemporanea, tra cui, Michele Mari, Luca Doninelli, Francesco Piccolo, Paolo Maurensig, Elena Stancanelli, Giuseppe Lupo e Antonia Arslan, solo per citarne alcuni, conferma la tradizionale alternanza tra le due terre amate da Giuseppe Berto, il Veneto, dove nacque, e la Calabria dove si stabilì negli ultimi anni della sua vita e dove è sepolto.



Altra novità, oltre al nuovo presidente della giuria, sarà il “portafoglio” del Premio che aggiunge ai 5 mila euro per il vincitore, anche 500 euro per gli altri quattro finalisti quale gettone di presenza alla cerimonia finale di proclamazione del vincitore.



Il Premio mantiene la propria esclusiva peculiarità di essere riservato a scrittori esordienti. Quindi possono parteciparvi solo opere prime di narrativa redatte in lingua italiana e pubblicate nel periodo compreso tra l’1 maggio 2018 e il 10 maggio 2019.



Le opere dovranno essere inviate dagli editori alla Giuria entro e non oltre il 13 maggio 2019. La Giuria, selezionerà le 5 opere finaliste entro il 7 giugno 2019 e l'opera vincitrice sarà proclamata sabato 29 giugno 2019, a Mogliano Veneto, nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio.