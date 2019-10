TREVISO - La provincia di Treviso si conferma anche per l’anno 2018 al secondo posto per la vendita di prodotti fitosanitari. Al primo posto Verona. Nella Marca sono stati venduti 4milioni e 622mila kg di sostanze, suddivisi in 1’364 prodotti diversi.

“L'uso degli erbicidi nel 2018 è risultato ancora molto elevato-ha dichiarato in una nota il WWF terre del Piave TV-BL-nella provincia di Treviso sono stati utilizzati 727mila e 440 kg, pari al 15% del venduto. Non dobbiamo dimenticare che i principi killer delle api si trovano in ben 275 prodotti fitosanitari e ne sono stati venduti 429mila e 174 pari al 10%circa”.

La documentazione è stata inviata dal gruppo alla Regione Veneto, per rendere nota la situazione sulla vendita e uso dei prodotti fitosanitari.

“L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale) denuncia, nei suoi rapporti annuali, la presenza nelle falde acquifere, sia superficiali che sotterranee, di molti dei principi attivi usati in agricoltura-ha proseguito l’organizzazione- Non si ha notizie di un piano nazionale o regionale per ridurre l' inquinamento delle acque. Ogni anno questa quantità non accenna a diminuire. Ad oggi, l'unico intervento noto per ridurre l'inquinamento delle acque, è quello introdotto nel regolamento dei 15 Comuni prosecco DOCG, che ha vietato l'uso del glyphosate e degli erbicidi chimici in tutta l'area”.