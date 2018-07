Proposta di matrimonio: nasconde l’anello nell’ovetto Kinder e se lo infila nella vagina. Ma finisce in ospedale

Voleva essere originale, JB. E di sicuro è stata tale, anche se i suoi piani non sono andati come previsto. Una donna inglese, per chiedere la mano al marito, ha nascosto l’anello in un ovetto kinder e si è poi infilata il tutto nella vagina.

L’idea era quella che l’uomo utilizzasse le mani, prendesse l’uovo e trovasse la sorpresa mentre era inginocchiato. Ma quell’uovo si è incastrato nella vagina e JB ha dovuto andare il Pronto Soccorso per farselo tirare fuori.

Lì ha trovato il medico Adam Kay, autore del libro This is Going To Hurt, volume in cui racconta i momenti più memorabili della sua carriera. Tra cui, appunto, l’incontro con la “paziente JB”.

La vicenda è stata raccontata dal The Sun, dove si legge che, alla fine, la proposta di matrimonio è stata fatta in ospedale. E lui ha accettato.