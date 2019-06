Il Pronto Soccorso di Vittorio Veneto resta attivo

Il Pronto Soccorso di Vittorio Veneto non rischia nessuna chiusura parziale. La conferma arriva dal dott. Enrico Bernardi, Direttore del Pronto Soccorso di Vittorio Veneto e Conegliano.



“Si trattava solo di un’ipotesi organizzativa relativa a uno scenario che - fortunatamente - non si è verificato - spiega il dott. Bernardi -. Rientra nei doveri del mio ufficio anticipare e prevedere possibili evoluzioni ed eventi al fine di garantire sempre un servizio equo e di qualità”.



L’intervento del dirigente è arrivato in seguito a un articolo apparso nei giorni scorsi su Oggitreviso in cui appunto si configurava l’ipotesi di un blocco parziale del servizio vittoriese dalle 20 alle 8 del mattino.



L’indiscrezione che aveva allarmato gli utenti vittoriesi non avrà dunque seguito. Il Pronto Soccorso cittadino continuerà a funzionare regolarmente, e con la consueta efficacia organizzativa.