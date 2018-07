Pronto a estrarre i numeri della tombola, si accascia e muore alla festa paesana

Tragedia martedì sera all’evento “Sa ghe in piasa al marti?”, festa paesana che si teneva in piazza Marconi a Porto Viro (Rovigo). Luca Mancin, membro della Pro Loco di Donada, era impregnato a preparare la tombola quando si è sentito improvvisamente male. Si è accasciato su una sedia, e è stato soccorso subito dagli altri volontari e poi dal personale del Suem. Ma inutile è stato il trasporto in ospedale e i tentativi disperati di rianimazione.

Mancin aveva 58 anni ed è stato stroncato da un malore improvviso, che non gli ha lasciato stanco.

Geometra, era molto conosciuto anche perché attivo nella parrocchia di Donada e nella Pro Loco.