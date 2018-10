Professore "tocca" lo studente dopo la punizione, è indagato

VENEZIA - Un docente di un istituto superiore della provincia euganea è indagato dalla Procura della Repubblica di Padova per tentata violenza sessuale nei confronti di uno studente. la vicenda oggetto dell'indagine ha inizio quando il giovane viene rimproverato dal professore e mandato fuori dalla classe.

Lo studente, prima di uscire, ha spinto il professore verso la cattedra e questi lo ha denuncia ai carabinieri.

Nei giorni successivi il professore era apparso pentito per quel provvedimento e si è offerto di aiutare il ragazzo con qualche lezione di recupero, prospettandogli anche la remissione di querela.

In questo modo il professore sarebbe riuscito a carpire la fiducia del giovane, convincendolo a raggiungerlo a casa sua. In quell'occasione avrebbe abusato della propria posizione per tentare di baciare il ragazzo, mettendogli le mani sulla gamba e tentando di costringerlo a un rapporto sessuale.

Lo studente ha sporto subito denuncia e, a suffragio dell'accusa, ha portato anche alcuni ambigui messaggini che l'uomo gli aveva mandato prima dell'incontro, interpretabili come provocazioni sessuali solo alla luce della tentata violenza subita.