Professione: rapinatore di prostitute

PADOVA - I Carabinieri di Padova hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Padova, a carico di un 27nne, di Campolongo Maggiore (Venezia) per una serie di rapine ai danni di prostitute.



Le indagini dei carabinieri di Limena, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno permesso di accertare la responsabilità dell'indagato in dieci rapine compiute tra il 2016 ed il 2017 in Padova ai danni di prostitute straniere.



Il giovane avvicinava le vittime e dopo aver contrattato una prestazione sessuale, con il pretesto di farle salire nella sua auto per spostarsi in un luogo appartato, ripartiva a forte velocità strappando loro la borsa contenente denaro ed effetti personali, facendole cadere a terra.