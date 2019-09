Il prof ha un arresto cardiaco, l'alunna gli salva la vita con il massaggio

Ieri mattina a Milano, in via Calabria, un insegnante 31enne, K.H., in gita in città con i propri studenti, ha avuto un arresto cardiaco.

A soccorrerlo è stata una sua allieva, che ha attivato i soccorsi e, guidata dal personale della sala operativa metropolitana, ha eseguito sul docente le manovre di rianimazione cardio polmonare. Lo riferisce l'Areu.

Il fatto è accaduto poco dopo le 10. Una volta arrivato sul posto il personale del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano ed è attualmente sottoposto a trattamento Ecmo. Le manovre di rianimazione, eseguite per diversi minuti dall'alunna, hanno permesso al cervello dell'insegnante in arresto cardiaco di mantenersi irrorato e di non riportare danni.

Tuttavia le condizioni dell'uomo, fanno sapere i soccorritori, restano gravi e non permettono di dichiararlo fuori pericolo.