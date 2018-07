Problemi di sicurezza, slittano i tempi per reperire sponsor: annullato il Palio di Castelfranco

CASTELFRANCO – Il Palio di Castelfranco quest’anno non ci sarà. A causa delle nuove regole relative alla sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche c’è stata una dilatazione nei tempi organizzativi tale da compromettere il reperimento di sponsor.

“Considerato che nel corrente anno solare, dopo il rinnovo delle cariche dell’Associazione, i tempi necessari per organizzare l'edizione del Palio 2018 si sono protratti troppo per cause diverse a partire dalle nuove regole sopraggiunte in merito alla sicurezza, nonché le difficoltà espresse dalla Amministrazione Comunale a reperire e garantire ulteriori risorse da mettere a disposizione dell’associazione, constatato che, di conseguenza, sono saltati i tempi necessari per il reperimento degli sponsor, l'Assemblea dell'Associazione ha deciso unanimemente di non avviare l'edizione del Palio del Castel d'Amore 2018, informando per tempo la stessa Amministrazione Comunale che ha preso atto e condiviso tale decisione – viene spiegato in una nota diffusa dal presidente dell’Associazione Palio, Sergio Gazzola -. Negli incontri poi succedutisi congiuntamente con gli Assessori Pivotti, Galante, Didonè e vicesindaco Giovine, è emersa la volontà di stipulare per tempo un accordo, non ancora concluso, per avviare l'edizione 2019 e per permettere così di verificare per tempo se ci sono le condizioni per la fattiva realizzazione della prossima edizione in riferimento alle risorse pubbliche, alla ricerca degli sponsor, a un approfondimento in merito all’applicazione delle nuove norme sulla sicurezza e trovando altresì modo per coinvolgere in maniera più ampia i quartieri e le frazioni della città”.

Anche l’Amministrazione comunale ha diffuso una nota per chiarire come sono andate le cose. “A seguito dei numerosi incontri avuti con i rappresentanti dell’associazione Palio di Castelfranco Veneto alla presenza degli Assessori interessati alla manifestazione Franco Pivotti con delega alla Cultura, Gianfranco Giovine al Turismo, Marica Galante all’Identità Veneta e Gianluca Didonè assessore alle Associazioni, è stata presa di comune accordo la decisione di non effettuare l’edizione 2018 del Palio Castel d’Amore – viene spiegato in un comunicato -. Alla base della valutazione le crescenti difficoltà dovute alle nuove regole in merito alla sicurezza, al rinnovo delle cariche della Associazione e alla problematicità da parte della Amministrazione comunale di reperire ulteriori fondi oltre agli 8 mila euro già stanziati.

L’Amministrazione comunale è impegnata sin da ora a proseguire il confronto con l’Associazione per rilanciare il Palio e per effettuare l’edizione 2019 in modo degno della grande tradizione del Palio. In questo senso si rende disponibile ad inserire nel bilancio del prossimo anno un contributo doppio rispetto a quello in essere, ad affiancare l’Associazione per sgravarla parzialmente dagli obblighi della sicurezza e contribuire a sensibilizzare i Quartieri e la Città tutta a partecipare attivamente al Palio. Gli Assessori ringraziano l’Associazione Palio per la disponibilità al confronto e per la collaborazione concreta manifestata al fine di rilanciare il Palio di Castelfranco Veneto.