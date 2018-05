Privacy, incontro per conoscere le nuove regole

CASTELFRANCO - Un'occasione unica per conoscere, gratuitamente, il nuovo regolamento UE, denominato GDPR, che cambierà drasticamente le modalità di trattamento dei dati personali in tutta l'Unione Europea. A distanza di quasi vent'anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, lo scorso 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation), che vedrà la sua totale applicazione a partire dal 25 maggio 2018 e che è obbligatorio nei suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

"Il GDPR 2016/679 interessa aziende di ogni ordine e grado, enti pubblici e altri individui che debbano gestire, conservare, trasferire o trattare dati personali - dice Paolo Berro, direttore dello studio Specialisti della Privacy -. Esso si applica in tutta l'Unione Europea, anche qualora il trattamento dei dati personali di cittadini UE venga effettuato in Stati extra-UE. Per la sua mancata applicazione, il GDPR disciplina l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali. Per quanto riguarda le prime esse possono raggiungere i 20 milioni di euro o, se superiore, il 4% del fatturato dell'anno precedente e contiene, inoltre, alcuni rischi di tipo penale che interessano i titolari del trattamento dei dati ed i responsabili aziendali!".

Specialisti della Privacy, Velvet Media, Apindustria e Confapi, con il supporto tecnico di Generali Italia - Agenzia Generale di Castelfranco Veneto organizzano un seminario gratuito dal titolo: "GDPR nella Pratica. Tutto quello che non è ancora stato chiarito".

Si terrà giovedì 17 maggio alle 18:30, presso l'Hotel Ristorante Fior in Via dei Carpani, 18, 31033 Castelfranco Veneto.

Per conoscere il programma del seminario gratuito e per riservare il proprio posto è sufficiente visitare il link: https://bit.ly/2vUoOmp