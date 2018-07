Primo weekend di esodo per le vacanze, traffico da bollino rosso in Veneto

Primo weekend di esodo da bollino rosso per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). Osservate speciali soprattutto le giornate di venerdì e sabato. Già operativo da settimane un piano straordinario della Concessionaria che prevede il potenziamento di uomini e mezzi e lo snellimento delle procedure per fronteggiare eventuali situazioni di criticità.

Secondo le previsioni, il traffico che nel fine settimana si riverserà sulla direttrice Milano-Trieste della A4 per effetto dell’esodo vacanziero, sarà superiore di circa il 35% rispetto a quello di un fine settimana medio annuale, con massima concentrazione nella giornata di sabato. In particolare, nella sola giornata di sabato, sul Passante di Mestre, si prevede un traffico superiore di oltre il 50% rispetto a quello che mediamente si registra in un sabato normale.

Giornate da bollino rosso per traffico critico saranno dunque quella di venerdì 27 e sabato 28 luglio, in entrambe le carreggiate (direzione Milano e Trieste), dove potranno verificarsi incolonnamenti in particolare alla stazione di Padova est, nel tratto tra Padova est e il bivio tra la A4 e la A57 e in corrispondenza della barriera autostradale di Venezia-Mestre.

Domenica 29 luglio giornata da bollino giallo con traffico intenso in entrambe le direzioni, mentre lunedì 30 gli ultimi rientri del fine settimana, uniti alla ripresa del traffico feriale, provocheranno ancora qualche possibile rallentamento o coda in direzione Milano, soprattutto nella mattinata, con una ulteriore giornata da bollino giallo. Si ricorda che al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza per chi viaggia, sarà vietata la circolazione in autostrada ai mezzi pesanti venerdì 27 dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 28 dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 29 dalle 7.00 alle 22.00.