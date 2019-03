Primo soccorso a scuola, a Treviso il corso per gli studenti di terza media

TREVISO - Cosa fare in caso di incidente, come assistere le persone infortunate finché arrivano i soccorsi? Gli operatori del Suem 118 di Treviso entreranno nelle scuole per spiegare ma soprattutto sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del primo intervento a persone infortunate o colpite da malore.



Il corso di primo soccorso, primo in Veneto, coinvolgerà oltre 550 ragazzi di terza media di sei scuole di Treviso, Serena, Stefanini, Felissent,Mantegna, Martini e Coletti, che, a partire da mercoledì 20 marzo, parteciperanno alle lezioni della durata di due ore con un infermiere e un operatore socio-sanitario del Suem 118.



“Le tematiche trattate andranno dall’effettuare in modo corretto la chiamata al 118, alla dimostrazione di manovre di compressioni toraciche, passando per la valutazione dello stato di coscienza, i rischi del soccorritore, la prevenzione di ulteriori incidenti e l’assistenza di base all’infortunato con le prime manovre di soccorso”, spiega Paolo Rosi, direttore del Suem 118 - “Spegheremo anche come funziona il Suem e come interviene in caso di incidente. Ma soprattutto cercheremo di far capire agli studenti l’importanza di non farsi prendere dal panico e di affrontare in modo adeguato il primo intervento verso una persona infortunata, spesso fondamentale per poter poter salvargli la vita”.