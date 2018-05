Primo Maggio, sindacati in piazza per la sicurezza sul lavoro

TREVISO - I sindacati trevigiani hanno festeggiato il Primo maggio in piazza Minucci a Vittorio Veneto. Cgil, Cisl e Uil hanno dato appuntamento per la festa dei lavoratori dedicata alla sicurezza sul lavoro e al centenario della Grande Guerra, proprio nella città dove, di fatto, terminò la Prima Guerra Mondiale con la vittoria dell'esercito italiano su quello austro-ungarico nell'ottobre del 1918.



“Abbiamo scelto un luogo altamente simbolico e significativo - hanno spiegato Giacomo Vendrame, segretario generale Cgil Treviso, Cinzia Bonan, segretario generale Cisl Belluno Treviso e la segreteria Uil Treviso Belluno - dove fu combattuta la sanguinosa battaglia che riportò la libertà, la pace e la sicurezza nel nostro Paese. Proprio da qui intendiamo segnare un’ulteriore tappa del lungo ma indispensabile cammino per accrescere la sicurezza nei luoghi di lavoro, tema a cui è dedicata la Festa dei Lavoratori di quest’anno e sul quale le organizzazioni sindacali trevigiane stanno conducendo una battaglia di rivendicazione e sensibilizzazione, e un’azione di presidio con le istituzioni e sui luoghi di lavoro”.



La manifestazione di ieri rientra nelle iniziative messe in campo dalle organizzazioni sindacali nel 2018 per far fronte alla recrudescenza degli incidenti mortali sul lavoro verificatasi negli ultimi mesi: dal presidio dello scorso marzo davanti alla Prefettura alla collaborazione con il prefetto di Treviso per l’avvio di un tavolo provinciale sulla sicurezza, fino agli incontri con i responsabili di Ulss e Spisal per chiedere il potenziamento dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.



E sempre ieri, questa volta a Treviso, i sindacati hanno aderito all’iniziative “Il pane e le rose”, dedicata a chi lavora nella grande distribuzione, avviata l’anno scorso dai giovani delle associazioni Binario1, Fornaci Rosse, Studenti medi del Veneto e di Treviso, Udu di Padova, Venezia e Verona e dalla Filcams Cgil di Treviso. Alle lavoratrici e ai lavoratori trevigiani hanno consegnato una rosa rossa simbolo della vicinanza e dell’impegno che il sindacato mette in campo nei confronti dei dipendenti del commercio e della grande distribuzione attraverso la contrattazione aziendale, territoriale e l’attività di tutela individuale.



“Giornate importanti come quella di oggi, Primo maggio, non possono essere occasioni per nuove forme di sfruttamento del lavoro - ha detto Nadia Carniato, segretario generale Filcams Cgil Treviso -Per questo servono buone norme a regolamentazione del mercato per il rispetto dei lavoratori e dei tempi di vita e di lavoro”.