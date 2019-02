Il primo General Assembly Day di Conegliano

CONEGLIANO - Il 5 febbraio, 48 studenti provenienti dagli Istituti di Pieve di Soligo, Vittorio e Conegliano prenderanno parte ad un evento del Parlamento Europeo Giovani, che ha suscitato un generale entusiasmo: il I General Assembly Day di Conegliano.

Ma che cos’è il Parlamento Europeo Giovani?

L’ European Youth Parliament (EYP) è un’associazione internazionale, che raggruppa e coordina i 40 Comitati Nazionali che la compongono e che lavorano a livello nazionale, per la promozione dei valori del rispetto, del confronto e dell’autonomia di pensiero. Come ciascuno dei 40 Comitati Nazionali, anche EYP è una associazione di giovani per i giovani.

Gli eventi organizzati dai vari Comitati Nazionali offrono a tutti i partecipanti la grandissima opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie capacità personali, ponendosi come un momento di incontro e scambio per la creazione di un’Europa unita nel rispetto delle diversità.

L’utilizzo di metodologie di educazione non formale rende gli eventi particolarmente stimolanti e favoriscono la partecipazione attiva di ciascun giovane.

L’Associazione Parlamento Europeo Giovani (PEG) è un organismo indipendente, apartitico e senza fini di lucro, costituitosi come comitato nazionale dello EuropeanYouthParliament/SchwarzkopfFoundation“YoungEurope” (EYP/SF).

Il PEG si sviluppa in Italia a partire dal 1994 e, da allora, ha organizzato oltre venti Selezioni Nazionali e quattro Sessioni Internazionali, in collaborazione con EYP/SF.

Le attività organizzate dal PEG promuovono la dimensione e l'identità europea nelle scuole secondarie superiori italiane, dando agli studenti la possibilità di partecipare ad un'esperienza formativa e al contempo entusiasmante e coinvolgente. Rivolgendosi ai giovani cittadini europei, il PEG incoraggia gli stessi ad essere consapevoli delle diverse culture e delle caratteristiche proprie degli Stati Membri della UE, a rispettare le differenze tra le nazioni e a lavorare insieme per il bene comune.

Il PEG avvicina i ragazzi alle attuali problematiche internazionali e al processo democratico, educando a praticare un pensiero critico indipendente e a dialogare in maniera costruttiva con persone provenienti da diverse esperienze sociali, culturali ed economiche.

A guidare gli studenti nelle varie attività saranno due tutor, preparati dai trainer internazionali di Understanding Europe nell’utilizzo di tecniche di apprendimento non formale.

Questo primo GA-DAY nasce dalla collaborazione tra Intesa Programmatica D’Area (IPA) “Terre Alte della Marca Trevigiana”, riconosciuta dalla Regione Veneto, l’ Associazione PEG e l’ISISS “ Casagrande “di Pieve di Soligo, con lo scopo di promuovere progetti, che hanno come obiettivo l’educazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di una coscienza comune di appartenenza europea.

Durante la simulazione della GA(General Assembly) le delegazioni devono dimostrare una buona conoscenza degli argomenti, disponibilità al confronto e alla collaborazione, capacità di comunicazione e di espressione linguistica. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere l’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole e lo sviluppo di una coscienza comune di appartenenza europea, attraverso l’elaborazione di proposte concrete dibattute in un’assemblea strutturata sul modello della plenaria del Parlamento europeo.

L’attività vedrà i ragazzi, divisi in Commissioni,( ogni Istituto avrà una o più commissioni e ogni commissione è formata da 8 studenti) affrontare altrettanti argomenti prioritari, per poi presentare altrettante proposte di risoluzione, che saranno dibattute durante la simulazione dell’Assemblea generale.

Le Commissioni presenti saranno diritti umani (DROI ), occupazione e affari sociali (EMPL), ambiente e sicurezza alimentare (ENVI), commercio internazionale (INTA), Industria, ricerca ed energia (ITRE), Commercio internazionale (INTA), Trasporto e turismo ( TRAN).

Le tematiche trattate vanno dalla tratta degli esseri umani alle politiche per favorire il passaggio dei giovani laureati dal mondo della scuola a quello lavorativo; dal riscaldamento globale e la moria delle api all’accesso per tutti alle cure mediche; dallo sviluppo urbano sostenibile alle auto senza conducente.

La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie alla collaborazione dei tre Istituzioni già citate insieme al Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto, al Liceo “Marconi” e l’Istituto “Da Collo” di Conegliano, il Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, il Comune di Conegliano.

Un ringraziamento particolare è doveroso farlo a Iva Metaliu e Lorenzo Spadetto, alla Presidente della sessione Caterina Romano e ai due vicepresidenti Anna Trost e Anna Venchiarutti.

L’iniziativa si colloca all’interno del Progetto “Festa dell’Europa 2019”, giunta alla quinta edizione, in programma per il 9 maggio.

Questo il commento del Presidente dell’IPA, Stefano Soldan: “Mentre si avvia la quinta edizione della Festa dell’Europa, la visita premio di sei studenti al Parlamento Europeo di Bruxelles del settembre scorso ha messo in moto questa prima iniziativa, a tutti gli effetti una anteprima della Festa del 9 maggio. La risposta entusiasta di una cinquantina di studenti per questo evento mette in luce che i giovani sentono forte l’esigenza di dialogare con e su l’Europa: è la prospettiva del loro futuro. Approfitto di questo appuntamento per ringraziare i dirigenti scolastici e i loro docenti delegati, che con la loro disponibilità hanno permesso la crescita di questo seme per il futuro dell’Europa”. (PP)