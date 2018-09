I primi 60 anni dell'Avis di Motta

MOTTA DI LIVENZA - Grande festa domenica scorsa a Motta dove è stato festeggiato il 60° di fondazione della sezione Avis di Motta.



Il gruppo è stato costituito il 29 giugno 1958 dai fondatori Walter Baga, Angelo De Faveri, Italo Pellegrini e Piero Guaita, a cui si aggregarono una quarantina di soci.



Il parroco monsignor Rino Battistella ha benedetto il nuovo nuovo monumento al donatore nella piazzetta di in Borgo Aleandro, all’angolo con viale Europa di fronte a decine di labari delle sezioni dell’opitergino e della sezione provinciale di Treviso.



Dopo la messa in Duomo, in Patronato don Bosco sono stati premiati 280 donatori di sangue. Tra questi, hanno ricevuto il distintivo in oro con smeraldo, ossia 40 anni di tesseramento e almeno 80 donazioni (oppure al raggiungimento di 100 donazioni) Paolo Dal Ben, Luciano Maiutto, Piergiorgio Rossetti e Maurizio Zaccarin.



Una dozzina i distintivi in oro con rubino (75 donazioni): Roberto Agostinis, Claudio Astolfo, Graziano Bazzo, Giorgio Garbin, Mario Lucchese, Simona Manzato, Alberto Marin, Luigi Giovanni Martin, Massimo Miotto, Fernando Nuzzaci, Pietro Tolfo e Pasquale Visentin. Inoltre 19 i distintivi in oro (50 donazioni), 53 quelli in argento dorato (36 donazioni), 72 in argento (16 donazioni) e ben 93 in rame (8 donazioni).



Attualmente la sezione mottense, presieduta dal gennaio 2017 da Rinaldo Polesello, conta 408 soci che donano attivamente e 889 non più attivi. Dalla fondazione ad oggi i soci mottensi sono stati in totale 1.878.



Il presidente Polesello, nel ringraziare gli intervenuti, ha ricordato l'attività della sezione. Il gruppo, oltre a provvedere alle donazioni, garantisce pasti domiciliari a persone bisognose nei giorni festivi in collaborazione con i Servizi sociali comunali, oltre a organizzare momenti conviviali in Casa di Riposo e alla scuola dell’infanzia.



Ricordati anche i vari presidenti come Walter Baga (1958-59), Quirino Zanutto (1960-1971), Apostolo Anzanello (1972-1995), Graziano Badocco (1996-1998 e 2002-2008), Ermes Toninato (1999-2001) e Ivana Pasianotto 2009-2016). La sezione è “amica" con le Avis di Forgaria dopo il terremoto in Friuli del 1976 e con l’Avis romana del Quirinale; inoltre è gemellata che con l’Avis di San Stino di Livenza.



Nel 2017 a Motta sono state eseguite 1.007 donazioni, 91 donazioni di plasma e a Treviso 15 donazioni di piastrine da parte di associati mottensi.

Foto di Carlo Verardo