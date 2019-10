Il primario Agresta nominato presidente del Sice

CAPPELLA MAGGIORE - Ferdinando Agresta, direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale dell’Asl 19 di Adria, ma residente a Cappella Maggiore, è stato nominato presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica/Laparoscopica e Nuove Tecnologie (Sice).

Si tratta della terza Società Chirurgica per numero di iscritti (più di 500) ma sopratutto una delle poche a essere riconosciuta ufficialmente dal Ministero della Salute.

La nomina è arrivata il primo ottobre scorso.

“E’ per me un grande onore – ha detto Agresta -, per l’importante valenza scientifica del ruolo che vado a ricoprire. Ma anche perché è la prima volta che un medico del Veneto raggiunge questo incarico, ed è anche la prima volta per un medico che non viene da prestigiose e rinomate strutture ospedaliere ed universitarie nazionali, ma da una piccola struttura quale quella di Adria. Questo mi riempie di orgoglio personale. Ma è anche un onere: vuol dire continuare a dimostrare di meritarmi quella fiducia che 500 colleghi di tutta Italia hanno riposto nella mia persona e nella mia attività professionale sopratutto laparoscopica”.