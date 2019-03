La prima volta di un Papa alla scuola per Imam

Per la prima volta un Papa in una scuola per Imam. Bergoglio si recherà in visita all’Istituto Mohammed VI degli imam, predicatori e predicatrici. All' arrivo sarà accolto da Sua Maestà Mohammed VI, dal ministro degli Affari Religiosi, dal Direttore dell’Istituto e dal Presidente del Consiglio degli Ulema. Quindi insieme, ricevendo gli onori della Garde Royale, raggiungono l’auditorium.

Dopo la proiezione di un video e il saluto del ministro degli Affari Religiosi, informa il Vaticano, ci sarà la testimonianza di uno studente europeo a cui fa seguito la testimonianza di uno studente africano. Seguirà l’esecuzione di brani musicali della tradizione ebraica, cristiana e musulmana. L’Istituto per la formazione degli imam, dei predicatori e delle predicatrici è stato voluto da re Mohammed VI e inaugurato nel marzo 2015. E’ nato per promuovere nei futuri imam un Islam tollerante.