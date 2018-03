La prima volta dei giochi Studenteschi di pallavolo a Ponte di Piave

PONTE DI PIAVE - Nel palazzetto dello sport di Ponte di Piave si sono disputate le finali dei giochi studenteschi di Pallavolo.



Martedì 13 Marzo si sono giocate le finali per le scuole secondarie di primo grado, che dopo aver partecipato alle fasi eliminatorie , hanno dato vita a delle avvincenti finalissime.



Nella categoria maschile a rappresentare la provincia di Treviso l'I.C. di Mogliano Veneto che si classifica al primo posto; secondo posto per l'Istituto di Cordignano e terzo posto per Castefranco 1.



Nella categoria femminile invece le campionesse dei giochi sono le studentesse della scuola media di Vedelago, secondo posto per Codogné e terzo posto per il S. Zenone, non sale sul podio per poco, sia nella categoria maschile che femminile, I. C. di Maserada sul Piave classificatesi al quarto posto. Mercoledì 14 marzo invece a darsi battaglia sono state le scuole secondarie di secondo grado: nella categoria juniores femminile a spuntarla su una finale secca molto combattuta è stato il Liceo Berto del Duca degli Abruzzi.



Nella categoria Allieve ha trionfato l'Istituto Riccati che ha vinto tutte le gare lasciando un solo set alle avversarie, il secondo posto è andato alla Citta' Vittoria di Vittorio Veneto , terzo posto al Veronese di Montebelluna ed al quarto posto al liceo Berto. Nella categoria maschile (allievi) a vincere è stato il Berto battendo nelle finali a tre prima il Planck e poi l'Einaudi che si sono classificati al terzo e secondo posto.



Alla due giorni ha presenziato il Presidente della Fipav Provincia Treviso-Belluno, Michele De Conti , il consigliere Dal Moro (che ha coadiuvato tutti gli arbitri della manifestazione) ed il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale, Roberto Chiarotti. Il Sindaco Paola Roma e l'Assessore allo sport, Stefania Moro, hanno premiato tutte le scuole ed omaggiato gli istituti scolastici del gagliardetto con il simbolo della città.



La società Energym volley Ponte ha coadiuvato la gestione dell'evento con la presenza di tanti dirigenti e del Presidente Nicoletta Minato.